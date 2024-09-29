Интерактивный музей истории социально-гуманитарного вуза открыли в Коломне

Государственный социально-гуманитарный университет в этом году празднует юбилей 85 лет. В нем открыли обновленный интерактивный музей истории вуза.

«Ни один зал университета не смог бы вместить тот объем материала, которым богат наш архив. Поэтому было принято решение оцифровать накопленные за долгие годы фотографии и документы», - поделилась ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Константиновна.

В музее можно познакомиться с материалами, посвященными разным историческим периодам развития вуза, начиная с 1939 года. Часть коллекции рассказывает о людях учебного заведения, его преподавателях, сотрудниках, студентах. Особое внимание уделили периоду Великой Отечественной войны. На стендах музея рядом с черно-белыми фотографиями воинов ВОВ, разместили фото студентов-бойцов, погибших в специальной военной операции.

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