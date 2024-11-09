Интерактивный квест ко Дню разведчика провели в Химках

Депутат Совета депутатов Юлия Мамай поприветствовала воспитанников военно-патриотического объединения «Сова» и волонтеров Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», она пожелала ребятам удачи в преодолении дистанции. Участникам также рассказали о том, кто такие разведчики и чем они занимаются.

«Мы продолжаем организовывать в Химках образовательно-патриотические мероприятия, на которые приглашаем всех жителей нашего округа. Любой желающий может прийти прослушать интересную лекцию или принять участие вот в таких интерактивах», - сказала Юлия Мамай.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова напомнила, что для жителей городского округа Химки регулярно организуют разные историко-патриотические активности: лекции, концерты, мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

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