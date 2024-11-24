Интерактивный факультатив «История в лицах» начался в Химках

Основная идея курса заключается в изучении истории через биографии выдающихся личностей, чьи деяния оставили значимый след в мировой и отечественной истории.

«„Умная библиотека“ давно стала популярным местом для жителей Химок, где они могут обогатить свои знания и узнать что-то новое. Проект „История в лицах“ - прекрасная возможность для молодежи лучше понять прошлое и развить интерес к историческим событиям», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Организаторы подчеркивают, что курс не только расширяет знания о прошлом, но и позволяет взглянуть на историю с новой стороны, опираясь на современные исследования. Участники факультатива каждую субботу в 16:00 будут изучать биографии таких личностей, как князь Иван Калита и князь Василий II Темный, а также узнавать о правителях Золотой Орды и ключевых исторических событиях, таких как Невская битва и Ледовое побоище.

«Изучение истории через судьбы великих людей помогает воспитывать у молодежи патриотизм и уважение к прошлому. Это особенно важно сегодня, когда формирование гражданской ответственности и национального самосознания становится приоритетной задачей», - подчеркнул депутат Николай Томашов.

Напомним, что в Химках уже несколько месяцев реализуется обширная патриотическая программа, направленная на объединение жителей разных поколений вокруг общих ценностей. Муниципальный депутат Валентин Герасимов рассказал, что в рамках этой инициативы ежедневно проводятся разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные встречи и культурные акции. Эти события помогают укреплять историческую память, воспитывать уважение к подвигам предков и формировать у подрастающего поколения чувство ответственности за будущее страны.

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