14 февраля 2024, 14:53

Интерактивные площадки откроют ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Кубинке

Unsplash
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Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов, состоится 17 февраля в Кубинке. На территории Музейно-храмового комплекса министерства обороны развернутся интерактивно-исторические площадки.

В 2024 году исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. В программе мероприятия запланировано множество интерактивных и исторических занятий.

На площадке организуют огневую позицию минометных расчетов М-82 и «Василек» из состава 45 полка ВДВ Советской Армии. Каждый желающий пройдет обучение в качестве бойца минометного расчета.

В интерактивной форме инструкторы проведут для участников ознакомление с воинскими специальностями: пулеметчика, связиста, снайпера, военфельдшера. Также можно пройти полосу препятствий и научимся метанию учебных гранат.

В программе «9-я РОТА…» гостей ознакомят с полевой почтой, экипировкой и снаряжением десантника. Инструктор расскажет о подвиге легендарной 9 роты.

На площадке пройдет выставка униформы и мундиров Советской Армии периода 1979–1989 годов, а также здесь можно научиться сборке и разборке автомата Калашникова.

Начало мероприятия в 10:00. Вход - свободный, участие бесплатное.

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Одинцово Военные История
14 февраля 2024, 15:07
Свыше 93 тысяч девятиклассников Подмосковья прошли собеседование по русскому языку для допуска к ОГЭ
медиасток.рф
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Свыше 93 тысяч девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Испытание стало допуском к ОГЭ.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, ученики выполняли работу в стенах своих школ. На выполнение заданий отводилось около 15 минут. Школьники должны быть прочитать текст вслух, пересказать его, подготовить монолог по одной из выбранных тем и пообщаться с экзаменатором. Для получения зачета ученик должен набрать больше 10 баллов.

«По итогам прошлого года с работой успешно справились более 99% школьников, в этом году также ожидаем хорошие показатели. А у ребят, которым не удалось справиться с собеседованием с первого раза, будет возможность пересдать в дополнительные даты», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Дополнительные дни для пересдачи - 13 марта и 15 апреля. Они нужны для тех, кто не наберет максимальный балл или не явится на экзамен по уважительным причинам.

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Школы Школьники Образование
14 февраля 2024, 14:52
Подарочные наборы к юбилею вручили 600 жителям Волоколамска, Лотошина и Шаховской в 2023 году
Министерство социального развития Подмосковья
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Поздравления от губернатора и подарочный набор с предметами народных художественных промыслов получили в прошлом году все юбиляры Подмосковья. Среди них — 600 жителей Волоколамска, Шаховской и поселка Лотошино.

В 2023 году подарки к круглым датам получили 270 жителей Волоколамского городского округа, 120 юбиляров из округа Лотошино и 210 именинников из Шаховской.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что подарочный набор получают юбиляры, начиная с 80 лет. Обращаться за услугой не нужно, данные поступают автоматически. Но если по каким-то причинам сведения о юбиляре отсутствуют, заявление можно подать через портал госуслуг.

В 2024 году юбилярам в Подмосковье вручают жостовкий поднос. На 90-летие и более поздние юбилеи для женщин предусмотрели павлово-посадский шерстяной платок, а для мужчин - плед.

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Волоколамск Шаховская Лотошино
14 февраля 2024, 14:49
Регоператор призвал жителей Чехова оплачивать счета за вывоз мусора онлайн
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Региональный оператор напомнил жителям Чехова о возможности оплатить услугу вывоза мусора напрямую онлайн. Это позволит избежать долгов и начисления пени.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, с 1 января некоторые жилые дома перешли к другой управляющей организации. Из-за этого уровень платежной дисциплины снизился и многие перестали вовремя оплачивать услуги ЖКХ.

В ведомстве напомнили, что при неоплате более двух месяцев образуется долг и начисляются пени. Избежать этого поможет своевременная оплата. Перечислить средства без комиссии можно на сайте регоператора.

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ЖКХ Чехов Мусор
14 февраля 2024, 14:48
Мособлдума рассмотрит вопрос ограничения работы «наливаек» в ночное время
Unsplash
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Президент России Владимир Путин одобрил закон, который предоставляет регионам право регулировать деятельность так называемых «наливаек». Это заведения, которые выглядя как общественные пункты питания, фактически предлагают алкоголь на вынос в ночное время. Их работу и предстоит обсудить депутатам Мособлдумы.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что поступает много обращений от жителей многоквартирных домов, которые жалуются на то, что в этих местах продают алкоголь ночью, привлекая асоциальных граждан. Беспорядки и шум мешают жителям МКД спокойно жить.

Согласно принятому федеральному закону, регионы будут иметь возможность устанавливать требования к продаже пива, сидра и прочих алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общественного питания (за исключением ресторанов), находящихся в жилых домах и прилегающих к ним территориях. Ограничения на продажу крепких алкогольных напитков уже ранее были предоставлены регионам.

Председатель Московской Областной Думы Игорь Брынцалов сообщил, что тему неоднократно поднимали в Подмосковье. В регионе уже установили ограничения для заведений общественного питания, продающих алкоголь и расположенных в жилых домах.

Минимальная площадь для таких заведений была установлена на уровне 50 квадратных метров. Это решение было принято по результатам обращений жителей, которые жаловались на шум и частые вызовы полиции.

Теперь регионы получили дополнительные права введения ограничений. Однако перед принятием законов необходимо обсудить, как они будут реализованы в каждом конкретном регионе и какие ограничительные меры необходимы.

«Прежде чем принимать законы, нужно обсудить, как они будут реализовываться в нашем регионе, какие именно ограничительные инструменты нам нужны. Мы понимаем, что в случае введения жестких запретов, могут пострадать добросовестные заведения общественного питания. Поэтому здесь вопрос стоит рассматривать комплексно», - подчеркнул Игорь Брынцалов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Алкоголь Мособлдума

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