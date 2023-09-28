Интерактивные опыты по физике и химии проведут для детей в Дубне
Сотрудники Объединенного института ядерных исследований проведут для юных жителей Подмосковья мероприятие «Научное зазеркалье». Интерактивные шоу по физике и химии пройдут с 29 сентября по 1 октября в торгово-развлекательном комплексе «Маяк» в Дубне.
Программа рассчитана на три дня: физические опыты пройдут 29 сентября в 18:00 и 30 сентября в 13:00. Химические опыты проведут 30 сентября в 17:00 и 1 октября в 13:00. Помимо этого, 1-го числа пройдет мастер-класс по робототехнике.
Ребята также смогут пройти небольшой квиз на компьютере. Победителям откроется возможность запуска виртуального коллайдера и столкновения частиц.
Ранее губернатору Андрею Воробьеву показали уникальные проекты учеников «Изобретариума» в Реутове. Свыше 1,7 тысячи детей занимаются программированием, робототехникой, 3D-моделированием и многими другими направлениями.
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