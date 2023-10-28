Интерактивное оборудование закупили для детской реабилитации № 2 в Жуковском

Все современно оборудование закупили за счет средств бюджета Московской области. Каждый день Жуковское отделение посещают 23 ребенка, а всего более 60 детей, среди которых дети-инвалиды и пациенты с ограниченными возможностями здоровья.

Детям с особенностями развития нужен особый подход, много внимания и заботы педагогов. Интерактивное оборудование - отличный помощник, благодаря которому социальная реабилитация маленьких пациентов проходит успешнее. Через движение и игру развиваются внимание, восприятие и память.

Отмечается, что детям до трех лет очень нравится интерактивная песочница. В рамках проекта «Ранняя помощь» пациентам с ДЦП и моторными нарушениями такая песочница помогает развивать воображение и позволяет расслабиться. Интерактивный пол работает в другом направлении, когда требуется более активная работа мышц. При этом для развития осязания отлично подходит тактильная дорожка.

Новое оборудование - это инструмент, который помогает специалистам центра успешно применять программы социальной реабилитации, а их пациентам - восстанавливаться играючи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».