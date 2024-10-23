Интерактивная выставка роботов открылась в Котельниках

Организаторы уверены, что экспозиция будет особенно интересна тем, кто планирует погрузиться в мир высоких технологий и поступать в высшие учебные заведения по этому направлению. «Город роботов» пробудет в Котельниках до 17 ноября, а после отправится в Воронеж.

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На выставке можно увидеть роботов экскурсовода и ученого Эйнштейна, щенков, предсказателя и музыкальных. В экспозиции рассказывается о российской науке и инженерии. Интерактивный музей разделен на тематические кварталы: «Парк будущего» и «Дом будущего» с 3D-растениями и цветами, а также «Зеленый квартал», где можно своими глазами увидеть мебель и одежду, произведенные из переработанного пластика, велосипедных шин и даже молока.

«Есть, например, сумочка-шопер из кофепакетов. Кофейни с удовольствием сотрудничают, дают пакетики, использованный материал, и, соответственно, получается интересная вещь», - рассказала руководитель выставки Алена Соколова.