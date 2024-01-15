15 января 2024, 15:17

Интерактивная программа с эстафетами прошла на центральном катке в Солнечногорске

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Интерактивная программа Snow show прошла на центральном катке на Советской площади в Солнечногорске. Ее провели представители молодежного центра «Возрождение», местного отделения «Молодой гвардии» и волонтеры.

Молодежь округа участвовала в конкурсах и играх на ловкость, командных эстафетах и розыгрыше призов. Любой желающий мог согреться горячим чаем.

«Дискотека на льду стала ярким продолжением губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. Мы проводим ее уже не первый год. Она пользуется большой популярностью у молодых жителей округа, которые с большим желанием приходят на каток и вовлекаются в предложенные активности. Это отличная возможность для ребят разнообразить досуг, выплеснуть энергию, пообщаться со сверстниками», - рассказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

Следующая дискотека на льду пройдет 2 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Молодежь
15 января 2024, 15:15
Более 1,2 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье в 2023 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Бесплатное лечение зубов под наркозом доступно для детей в Подмосковье. В 2023 году такой услугой воспользовались более 1,2 тысячи пациентов.

Иногда лечение зубов под наркозом рекомендовано при психоневрологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, иногда - по другим причинам. Предварительно пациента осматривают профильные специалисты, которые определяют такую необходимость.

«Лечение стоматологических заболеваний под наркозом доступно в Московской областной и Домодедовской стоматологиях, а также в Одинцовской больнице. Важно, что услуга оказывается бесплатно, по полису ОМС», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

После лечения пациент еще некоторое время находится в палате, где за ним наблюдают анестезиологи и реаниматологи. Если все хорошо, ребенка выписывают.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Больницы Врачи Медицина
15 января 2024, 14:25
Андрей Воробьев: жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением
Читайте нас в: Google Новости
Все вопросы, связанные с отоплением в Климовске, более недели остаются в зоне особого внимания. В микрорайоне были сложности разной степени, причина — коммунальная авария на частной котельной. Тепло уже удалось вернуть в дома, но проверки сетей стали регулярными. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в поселок Южный.

«Приехал в Климовск - жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с поселка Южного, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска тепла: дома старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение», - сообщил глава Подмосковья.

Всего в поселке 42 дома: девять- в хорошем состоянии, их мы трогать не будут.

Тем, у кого квартира в социальном найме, смогут предложить выкуп этой жилплощади, приобретение другой квартиры в доме на вторичном рынке и строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Все вопросы, связанные с отоплением в Климовске, более недели остаются в зоне особого внимания. В микрорайоне были сложности разной степени, причина - коммунальная авария на частной котельной. Тепло уже удалось вернуть в дома, но проверки сетей стали регулярными. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в поселок Южный.

Подольск ЖКХ Андрей Воробьев Коммунальные аварии
15 января 2024, 12:50
Спортсмены из Лобни завоевали золото и серебро на первенстве Подмосковья по тхэквондо
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Лобни показали высокие результаты на первенстве Московской области по тхэквондо. Они завоевали семь медалей, пять из которых — золотые.

Спортсменка из Лобни Мария Масенкова выиграла первенство Московской области по тхэквондо и завоевала золотую медаль. Теперь девушка будет выступать на первенстве России, которое пройдет в этом году. Она принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 килограммов.

Кроме нее золотых медалей удостоились Вероника Макеева, выступавшая в весовой категории до 49 килограммов, Александр Чернов (до 48 килограммов), Амир Омаев (до 45 килограммов), а также Владимир Ухтин (до 55 килограммов).

Серебряные медали получили Арсений Бытка в категории до 68 килограммов и Артем Марчук (до 45 килограммов).

Развитие сферы физкультуры и спорта в Московской области активно ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева. На территории региона ежегодно появляются новые стадионы и другие объекты, позволяющие жителям заниматься спортом и активно развиваться. В прошлом году в Лобне после масштабной реконструкции свои двери распахнул стадион «Труд» на Красной Поляне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
15 января 2024, 12:19
Воспитанники воскресной школы при Спасском храме в Лобне провели колядки
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Народные традиции возрождают в Лобне. Воспитанники воскресной школы при Спасском храме провели колядки. Они посетили прихожан и школу мозаики.

Воспитанники воскресной школы выступили с колядками в школе мозаики, которая работает под руководством Димитрия Котова при коррекционной школе. Затем настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев совершил благодарственный молебен.

После ребята и их родители вернулись в храм, где устроили чаепитие и получили гостинцы за колядки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня

Новости по теме