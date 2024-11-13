Интерактивная музыкальная программа для детей прошла в Воскресенске

В программе, организованной в игровой форме, юные участники открыли для себя такие понятия, как ноты, ритм, мелодия и лад. Они узнали о великих композиторах, музах Древней Греции и знаменитом Большом театре. Во время программы ребята пели песни, читали стихи, отвечали на вопросы и фантазировали. На сцене также выступили ученики школы «Элегия», исполнившие музыкальные номера, которые вызвали восторг у зрителей.

Такие мероприятия помогают детям заинтересоваться искусством, пробуждают любовь к музыке и желание развиваться в творчестве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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