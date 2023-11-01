Интерактивная карта и три портала. Стенд Подмосковья появится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Гости мероприятия смогут поиграть в стратегию на основе Центра управления регионом в Подмосковье и примерить на себя роль губернатора.

«Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из „Добродела“», - написал Воробьев.

Стенд Подмосковья также представит три портала, благодаря которым можно будет увидеть знаковые места региона: от музеев до уникальных производств. Также гостям выставки покажут интерактивную карту Московской области, расскажут о президентских программах в регионе и представят продукцию, которую производят в Московской области.

В День народного единства на ВДНХ пройдут тематические экскурсии , организованные Музеем славянской письменности «Слово» и центром «Космонавтика и авиация». Посетители смогут увидеть макеты ракет-носителей, а также изучить устройство стартовой площадки космодрома Восточный.