Интерактивная экскурсия по музею Пушкина пройдет в Одинцове 20 июля

Александр Рязанов - опытный историк и заслуженный работник культуры. Он расскажет посетителям об удивительных фактах и загадках, связанных с историей старинной усадьбы Вяземы, и о жизни ее прежних обитателей.

Сопровождать его на протяжении всей экскурсии будет старший научный сотрудник музея Михаил Гладилин. Он представит интерактивную часть экскурсии, связанную с повестью Пушкина «Пиковая дама» и карточной игрой «Фараон», популярной в русском дворянстве XVIII - начала XIX века.

Каждый участник экскурсии получит сувенир от «Пиковой дамы». Начало Мероприятия запланировано на 13.00. Продолжительность - три часа. Билеты можно приобрести по ссылке.

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