Интенсив по технологии «Труд» провели для учащихся Богородского округа
Интенсивная обучающая программа по технологии была организована для учащихся Богородского округа. Ее целью было подготовить ребят к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Занятия проходили в Центре образования «Богородский». Учащиеся активно тренировались, решая теоретические задания предыдущих лет, а также разбирали практические задачи и примеры выполнения проектных работ.
Всероссийская олимпиада школьников - это важное событие для всей образовательной системы. Данное мероприятие поможет выявить и поддержать талантливых учеников, поспособствует развитию их интеллектуального потенциала и будет стимулировать стремление к знаниям и достижениям.
Ребята отметили необходимость таких занятий, ведь это прекрасная возможность расширить свои знания и отточить навыки.
Ранее губернатор Подмосковья сообщил о планах по открытию еще 14 новых школ в 2025 году. Они появятся в 13 городских округах региона.