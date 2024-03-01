Интенсив по работе с учебным оборудованием прошел для студентов педагогических колледжей и вузов Подмосковья

В интенсиве приняли участие более 180 студентов Коломенского и Орехово-Зуевского университетов, а также Губернского колледжа. В дальнейшем ребята планируют работать в системе дошкольного образования. Участники интенсива научились работать с учебным оборудованием в таких областях, как логика, математика, робототехника и естественно-научная грамотность.

«Нас научили создавать алгоритмы, программировать с помощью пиктограмм и работать с цифровыми лабораториями. На первый взгляд показалось, что все это очень сложно и за один день разобраться не удастся, но интенсив дал хорошую базу знаний, и теперь я могу самостоятельно продолжить изучение», - поделилась студентка ГСГУ Мария.

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