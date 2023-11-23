Интенсив по профориентации для подростков стартовал в Солнечногорске

Обучающие занятия проводятся для учеников 7-9 классов в рамках проекта «Мой старт». Первый день посвятили знакомству, общению и тимбилдингу для изучения коммуникаций. Ребята увидели примеры эффективной поддержки и выполнили командные упражнения.

«Наша цель - популяризировать это направление среди детей и подростков. Нам важно, чтобы все наши участники получили качественную услугу по профориентации. Все занятия проводятся бесплатно. За шесть дней школьники обучатся компетенциям, которые в будущем важны для каждого специалиста - коммуникации, критическому мышлению, креативности и кооперации», - рассказала специалист молодежного центра «Подсолнух» и автор проекта «Мой старт» Алена Мартемьянова.

Школьников ждут тренинги, деловые игры и квесты, работа в малой группе, работа с личным пособием по развитию навыков. Встречи будут проходить до 25 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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