Интенсив по лучшим педагогическим практикам прошел в Наро-Фоминске

Сегодня в более чем 240 подмосковных школах внедрили уникальную практику: ученики проходят программу 4-х классов за три года. При этом дети успевают получить все необходимые знания. Наро-Фоминская школа № 7 - одно из тех образовательных учреждений, где эта модель обучения успешно работает.

«Мы не только показываем свои наработки, но рассказываем о том, как отбираем детей в „Эффективные кассы“, а также психолога, логопеда и других учителей, ведущих внеурочную деятельность в этих классах», - отметила заместитель директора школы № 7 Анастасия Красникова.

Познакомиться с опытом и наработками педагогов школы № 7 собрались их коллеги из соседних городских округов Подмосковья. Наро-Фоминск стал одной из трех площадок проведения интенсива «Эффективная начальная школа». Всего в проекте участвуют 43 муниципалитета региона.

«В Наро-Фоминске собралась группа педагогов, которые знакомятся с реализацией проекта „Эффективная начальная школа“. В школе № 7 уже накоплен опыт по обучению младших школьников в укороченные сроки», - сказала заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин Корпоративного университета развития образования Рауза Мошнина.

Участники интенсива побывали на уроках математики, русского языка и окружающего мира, а также познакомились с внеурочной деятельностью. Собравшимся представили методические и аналитические материалы ускоренного обучения в начальной школе.

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