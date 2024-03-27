27 марта 2024, 09:10

Интенсив по лучшим педагогическим практикам прошел в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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Учителя из Наро-Фоминска поделились с коллегами лучшими практиками по работе с детьми. Интенсив «Эффективная начальная школа» собрал педагогов из нескольких округов Подмосковья.

Сегодня в более чем 240 подмосковных школах внедрили уникальную практику: ученики проходят программу 4-х классов за три года. При этом дети успевают получить все необходимые знания. Наро-Фоминская школа № 7 - одно из тех образовательных учреждений, где эта модель обучения успешно работает.

«Мы не только показываем свои наработки, но рассказываем о том, как отбираем детей в „Эффективные кассы“, а также психолога, логопеда и других учителей, ведущих внеурочную деятельность в этих классах», - отметила заместитель директора школы № 7 Анастасия Красникова.

Познакомиться с опытом и наработками педагогов школы № 7 собрались их коллеги из соседних городских округов Подмосковья. Наро-Фоминск стал одной из трех площадок проведения интенсива «Эффективная начальная школа». Всего в проекте участвуют 43 муниципалитета региона.

«В Наро-Фоминске собралась группа педагогов, которые знакомятся с реализацией проекта „Эффективная начальная школа“. В школе № 7 уже накоплен опыт по обучению младших школьников в укороченные сроки», - сказала заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин Корпоративного университета развития образования Рауза Мошнина.

Участники интенсива побывали на уроках математики, русского языка и окружающего мира, а также познакомились с внеурочной деятельностью. Собравшимся представили методические и аналитические материалы ускоренного обучения в начальной школе.

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Наро-Фоминск Школы Учителя
27 марта 2024, 11:17
Более 100 предпринимателей стали участниками форума креативных индустрий в Коломне
Администрация городского округа Коломна
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Форум «КреативТерра», посвященный поиску нестандартных решений для развития городов, провели в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Более 100 творческих предпринимателей, эксперты, депутаты, сотрудники министерств и ведомств собрались в Коломне, чтобы обсудить креативные идеи развития бизнеса и туризма.

«Используя исторический, культурный, природный потенциал региона, внедряя успешные бизнес-методики, мы можем создать спрос на подмосковный креативный продукт, а значит, увеличить количество рабочих мест и усилить экономику региона», - отметила инициатор и идейный вдохновитель форума Ирина Патрикеева.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова заметила, что сейчас идет рабочей группой прорабатывается региональный законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий, проводятся исследовательские работы.

Форум позволил участникам увидеть перспективы развития своих креативных проектов, осмыслить возможности дальнейшего сотрудничества бизнеса и власти и понять свою роль в развитии территорий.

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Инвестиции Коломна Туризм
27 марта 2024, 11:03
Более 200 дольщиков ЖК «Юбилейный» в Реутове получили ключи от квартир
Министерство жилищной политики Московской области
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Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» продолжают получать ключи от долгожданных квартир. На данный момент обладателями жилья стали 212 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году. Квартиры должны были сдать летом 2021 года, однако застройщик не справился с обязательствами.

Права на дострой ЖК «Юбилейный» передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Сейчас дом возвели и поставили на кадастровый учет.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Строительство Реутов Дольщики
27 марта 2024, 11:00
Еще 15 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю
Медиасток.рф
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За неделю на региональном портале госуслуг зарегистрировались почти 15 тысяч жителей. Из них 90% имеют подтвержденную учетную записью ЕСИА.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, региональный портал работает с 2012 года. За это время он стал одной из самых посещаемых онлайн-площадок области. Сейчас там доступно более 350 услуг. Среди них оформление субсидий, запись питомца к ветеринару и многое другое.

Полный доступ ко всем сервисам можно получить при подтвержденной записи ЕСИА.

Всего на региональном портале зарегистрировано 6,5 миллиона человек.

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Госуслуги
27 марта 2024, 10:58
Детский сад построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к 1 сентября
Пресс-служба администрации города или района
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Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске планируют открыть 1 сентября. Он рассчитан на 320 мест.

Как рассказали в администрации округа, учреждение строят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас на объекте завершают возведение третьего этажа.

«На новом соцобъекте подрядчик применяет модульную технологию - она уже показала свою эффективность, по ней же в кратчайшие сроки построена новая подстанция скорой помощи в микрорайоне Выстрел. Новый детский садик откроем 1 сентября 2024 года. Но важно, что уже сейчас набираем коллектив и подбираем грамотного руководителя», - сказал глава округа Константин Михальков.

В здании обустроят 13 групп, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и другие помещения. На территории разместят площадки с теневыми навесами и игровые комплексы.

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Солнечногорск Детские сады

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