Интенсив для женщин-предпринимателей пройдет в Подмосковье
Интенсив для деловых женщин России проведут в Подмосковье. Участницам расскажут о тонкостях бизнеса по франшизе, инструментах открытия онлайн-турагентств и других аспектах предпринимательства. Представительницы бизнеса поборются за главный приз — франшизу «Слетать.ру».
«Сегодня рынок франшиз в России активно развивается: его оборот за 2022 вырос на 19% и составил 2,78 триллиона рублей, число занятых во франчайзинговых сетях увеличилось за 2022 год на 9%, до 1,24 миллиона сотрудников», - прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Курс пройдет в формате вебинаров и будет включать задания и тестирования. Три финалистки получат уникальные возможности. Одной из них предоставят доступ к обучению по запуску бизнеса в сфере туризма, другая сможет открыть онлайн-турагентство под брендом «Слетать.ру», третья - франшизу на офлайн-турагентство.
Подать заявку на участие в интенсиве можно на сайте мамапредприниматель.рф до 30 октября.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».