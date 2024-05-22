Интеллектуальный турнир среди ординаторов прошел в МОНИКИ

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В этом году участниками мероприятия стали несколько команд от разных кафедр, а победили представители кафедры анестезиологии и реанимации.

«В прошлом году зародилась новая традиция - ежегодно проводить Кубок факультета МОНИКИ имени доктора Гааза, где наши ординаторы, объединившись в команды, могут показать свои знания, интересно и весело посоревноваться друг с другом в знании различных медицинских вопросов», - отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Чернявская.

Она подчеркнула, что в рамках турнира сотрудники института могут тестировать новые технологии обучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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