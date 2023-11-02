Интеллектуальный турнир для участников «Активного долголетия» прошел в Пушкино

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в отборочном онлайн-турнире участвовали 32 команды и более 200 человек. В финал вышли восемь - из Одинцова, Балашихи, Коломны, Мытищ, Ступина, Воскресенка, Орехово-Зуева и Наро-Фоминска.

Первое место в турнире заняла команда из Воскресенка «Мудрая сова», на второй ступени пьедестала оказались долголеты из Наро-Фоминска «Вечный огонь», а на третьей коллектив «Еще не вечер» из Ступина.

«Это было захватывающее соревнование, в котором участники доказали, что возраст не помеха для умственной активности и знаний», - отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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