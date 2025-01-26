Интеллектуальный квиз к годовщине снятия блокады Ленинграда прошел в Дмитрове

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Осажденный город - единственный в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Героизм жителей - огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Сотрудники Центра чтения Дмитровской центральной библиотеки провели мероприятие «Непокоренный город» для учащихся начальных классов Дмитровской школы № 9. Детям рассказали о подвиге солдат. Часть мероприятия посвятили творчеству писателя Николая Владимировича Богданова. Школьникам прочитали отрывки рассказа «Бессмертный горнист».

Сотрудники библиотеки в Яхроме провели квиз «Блокада Ленинграда», в котором приняли участие ученики начальных классов. Они узнали о фактах времен Великой Отечественной войны. Все получили дипломы.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула, что мы должны помнить о трагических событиях и не допустить повторения в будущем. Мероприятия и исторические документы служат свидетельством героизма и подвига народа.