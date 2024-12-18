Интеллектуальную игру «Битва за Москву» провели для студентов в Клину

В Министерстве образования Московской области отметили, что в соревновании приняли участие студентки второго курса колледжа «Подмосковье» из структурного подразделения № 1 в Солнечногорске, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность».

«Знание прошлого важно для современной молодёжи. Такие мероприятия не только расширяют кругозор, но и воспитывают уважение к памяти героев», - отметили в администрации колледжа.

Игра включала три тура: вопросы о датах и событиях Битвы за Москву, портреты героев и тест на знание истории Клина в годы Великой Отечественной войны.