Интеллектуальная игра «Мозгобойня» прошла в Богородском округе

Это мероприятие стало традиционным и привлекло как взрослых, так и детей. В ходе игры участники сталкивались с разнообразными вопросами, охватывающих различные области знаний, на одни из которых знатоки отвечали мгновенно, а на другие требовалось время для раздумий.

«Амбулаторные вести» стали победителями, однако остальные команды полны решимости вернуть себе утраченные позиции в следующем круге соревнований, который запланирован на весну. Интеллектуальная игра «Мозгобойня» позволила участникам продемонстрировать свои знания, сообразительность и умение работать в команде. Эмоции, переживаемые во время игры, варьировались от восторга до разочарования, ведь каждый вопрос мог стать решающим.