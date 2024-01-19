19 января 2024, 17:49

Интеллектуальная игра для школьников ко дню рождения Подмосковья прошла в Мытищах

официальный сайт Мытищинского историко-художественного музея
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Интеллектуальный квиз «Регион 750», посвященный дню рождения Московской области, прошел в Мытищах. На нем школьники отвечали на вопросы о регионе.

Мероприятие прошло во дворце культуры «Яуза». Участие в квизе приняли девять команд школьников с 6 по 11 класс.

«В квизе были вопросы по истории, интересные факты, события, культурные и технические достижения нашего региона», - рассказала заведующая сектором по работе с детьми, молодежью и социально незащищенными группами населения дворца культуры «Яуза» и ведущая игры Полина Тимофеева.

По итогам пяти раундов лучшей стала команда «Легион» из школы № 27, второе место забрали ребята из команды «Восход». Третьими стали ученики школы № 8.

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Дети Мытищи
19 января 2024, 18:07
Свыше трех тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Этой ночью в купели в Мытищах окунулись свыше трех тысяч человек. В округе оборудованы четыре площадки для крещенских купаний.

Центральной локацией стало село Троицкое. Здесь вблизи Троицкого храма оборудовали сразу две купели. Также на месте установили праздничные декорации, теплые раздевалки и полевую кухню.

В округе организованы еще три площадки: около храма Архангела Михаила в деревне Сорокино, на Пяловском водохранилище рядом с Успенским храмом в деревне Витенево, а также в купели часовни Никольского храма в поселке Николо-Прозорово. Кроме жителей Мытищ, окунуться в прорубь и набрать святой воды в городской округ приезжали верующие из Москвы, ближайшего Подмосковья и других регионов страны.

«Атмосфера была благостной, приятной и дружелюбной. Все вокруг поздравляли другу друга с Крещением и говорили добрые пожелания. Мы приехали сюда семьей, чтобы окунуться и принять участие в Крестном ходе. Здесь очень красиво все оформили, находиться здесь одно удовольствие», - рассказала жительница Костромы Елена Рыжова.

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Мытищи Семья
19 января 2024, 17:49
Гуляющих по дорогам Мытищ кабанов отловят и отправят в лес
Фото Минэкологии
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Видеоролики с дикими кабанами, бегающими по улицам Мытищ, вновь попали в интернет и стали одними из самых популярных этой зимой в Подмосковье. Жителей предупредили, что подкармливать гостей не стоит. В ближайшие дни животных отловят и отправят в естественную среду обитания — в лес.

«Кабан - это не домашний минипиг, а сильное дикое животное, которое может быть опасно для человека. Они вышли в город из-за нехватки пищи в лесу. Сначала разворотили несколько помоек, потом их подкормили добрые жители, и звери поняли, что в городе не так уж и плохо жить», - говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Жителям Мытищ посоветовали не приближаться к кабанам, какими бы милыми они не казались. При встрече нужно соблюдать спокойствие, не издавать громких звуков и не делать резкий движений. Необходимо отойти от животного на безопасное расстояние.

«Начиная с сегодняшнего дня в городском округе Мытищи специализированная организация, контракт с которой заключила администрация, будет проводить мероприятия по отлову и выпуску животных в естественную среду обитания. Все пройдет под контролем инспекторов охотназдора. Отлов продлится несколько дней», - добавил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Видеоролики с дикими кабанами, бегающими по улицам Мытищ, вновь попали в интернет и стали одними из самых популярных этой зимой в Подмосковье. Жителей предупредили, что подкармливать гостей не стоит. В ближайшие дни животных отловят и отправят в естественную среду обитания - в лес.

Мытищи Животные Экология
19 января 2024, 17:47
Квартиры жителей дома № 21 на Октябрьской улице в Электростали отремонтируют после коммунальной аварии
Нина Басистая
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Квартиры в доме № 21 на Октябрьской улице пострадали от коммунальной аварии. Больше всех — квартира № 42 на последнем этаже. На нее обрушился мощный поток горячей воды. На потолке образовалась дыра, посыпалась штукатурка, стены намокли.

«Мы закрываем аварийную комнату, чтобы в других помещениях можно было дышать. Из-за высокой влажности воздух в квартире тяжелый. Лишний раз проветрить не можем, сразу становится холодно. Очень надеемся, что нам помогут в такой непростой ситуации», - отметил хозяин квартиры Игорь Филимонов.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов прошел по всем квартирам, пострадавшим от коммунальной аварии, и поговорил с жильцами. Он также дал распоряжение управляющей компании помочь жителям с ремонтом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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ЖКХ
19 января 2024, 17:33
Свыше 16 тысяч хвойных деревьев продали в Подмосковье на елочных базарах
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Елочные базары работали в Подмосковье с 12 декабря по 10 января. За это время жители приобрели 16,5 тысячи праздничных деревьев: елей, сосен и пихт.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в этом сезоне жители купили на 4,5 тысячи хвойных больше, чем годом ранее.

«Всего в регионе работало более 250 точек продажи хвойных деревьев. Также любой желающий мог отправиться в один из лесных питомников подмосковного Комлесхоза, выбрать там подходящее дерево и даже самостоятельно его срубить. У нас в Подмосковье таким способом были срублены 624 хвойных дерева в специальных питомниках лесного фонда», - сказал он.

Все непроданные деревья утилизировали в специальных пунктах приема или сдали в зоопарк в качестве корма для животных. Некоторые из них передали в храмы для организации крещенских купаний.

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Праздники Ярмарки

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