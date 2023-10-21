Инструктор по физкультуре из Коломны стал лучшим воспитателем Подмосковья

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Занятия по ней превращают знакомые детям физические упражнения в серию увлекательных игр, при этом используются элементы логопедии. Получается два занятия в одном: сделали профилактику плоскостопия и потренировали твердый звук «л». И так играть можно не только в спортивном зале, на физкультминутках, прогулках и даже дома.

«Например, ребенок у нас встает как аист: сгибает одну ногу в колене, на другой удерживает вес всего туловища, руки направлены в стороны, он удерживает равновесие, работает координация, работает удержание мышц стопы. И в этот момент мы добавляем произношение звука, что помогает речедвигательному аппарату произнести звук правильно», - сообщил педагог.

В детский сад Станислав пришел не сразу. После окончания педагогического университета была магистратура в Москве, потом работал инструктором по плаванию в Луховицах. В Коломну перебрался, когда создал семью. Там он проработал уже четыре года.

Теперь Литвинов будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса. Он состоится в следующем году.

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