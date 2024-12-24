Инструктаж нарядов комплексных сил по охране порядка прошел в Воскресенске

Более 3000 гостей посетили фестиваль, посвященный прянику, в Дмитрове. Знатоки пряничного дела представили на площадке свои шедевры, а гости узнали об истории муниципалитета.

Мероприятие провели в музейно-выставочном комплексе Музея-заповедника «Дмитровский кремль». Участниками стали гости из разных регионов страны. Посетил фестиваль и глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Гости поучаствовали в мастер-классах по украшению пряников. Также все желающие побывали на экскурсии, где узнали о богатой истории Дмитровского края и его связи с историей России.

«У Дмитровского края огромная, богатая история, самым тесным образом переплетающаяся с историей Руси, государства Российского, всей нашей великой страны. Наш музей бережно хранит ее, собирает новые интересные факты, ведет просветительскую работу. И у него есть большой потенциал для того, чтобы развиваться и стать точкой притяжения как для жителей округа, так и для туристов из разных уголков России», - отметил глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

В конкурсной программе в этом году поучаствовали 26 кондитеров со всей России. Победителей определили в шести номинациях. В том числе вручили приз зрительских симпатий.

Глава муниципалитета отметил, что в округе планируется еще много тематических событий в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».