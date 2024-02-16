Институт культуры в Химках начнет сотрудничество с Российским биотехнологическим университетом

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Соглашение подписали исполняющий обязанности ректора Российского биотехнологического университета Александр Солдатов и ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина. Теперь вузы вместе будут изучать приоритетные направления деятельности и обмениваться научным опытом. В планах также реализовать совместные социально-культурные и образовательные проекты в африканских странах.

«Мы очень рады начать сотрудничество с университетом, которое открывает новые горизонты для наших студентов и преподавателей», - отметила Екатерина Кудрина.

Ранее институт культуры также наметил план сотрудничества с Пушкинским домом в Южной Корее и ведущими вузами в сфере культуры и искусств в странах Содружества независимых государств.

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