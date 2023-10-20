Институт инженерной физики в Серпухове наградили за вклад в оборонно-промышленный комплекс страны

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Уже 30 лет Институт инженерной физики занимает лидирующие позиции среди предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Эта рабочая неделя в институте началась с торжественной части.

«Для Серпухова большая честь вручить государственную награду. <…> Везде, как только называется имя Института инженерной физики, кроме как похвалы и гордости, никаких других слов не поступает», - отметила заместитель главы администрации городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Первый вице-президент, главный конструктор Института инженерной физики Сергей Владимирович Смуров под аплодисменты коллег принял награду за вклад в разработку и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

Сотрудников также отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Помимо научных достижений, коллектив института активно участвует и в спортивной жизни округа.

«Наш институт последние два года очень активно начал участвовать в спортивной жизни городского округа. Мы постоянно занимаем призовые места», - сказал президент Института инженерной физики, заслуженный деятель науки Алексей Царьков.

Работники получили грамоты президента Института инженерной физики Алексея Царькова за 3-е место в конкурсе капитанов и 3-е место в личном первенстве по легкой атлетике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Уже 30 лет Институт инженерной физики занимает лидирующие позиции среди предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Эта рабочая неделя в институте началась с торжественной части.

«Для Серпухова большая честь вручить государственную награду. <…> Везде, как только называется имя Института инженерной физики, кроме как похвалы и гордости, никаких других слов не поступает», - отметила заместитель главы администрации городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Первый вице-президент, главный конструктор Института инженерной физики Сергей Владимирович Смуров под аплодисменты коллег принял награду за вклад в разработку и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

Сотрудников также отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Помимо научных достижений, коллектив института активно участвует и в спортивной жизни округа.

«Наш институт последние два года очень активно начал участвовать в спортивной жизни городского округа. Мы постоянно занимаем призовые места», - сказал президент Института инженерной физики, заслуженный деятель науки Алексей Царьков.

Работники получили грамоты президента Института инженерной физики Алексея Царькова за 3-е место в конкурсе капитанов и 3-е место в личном первенстве по легкой атлетике.