Инспекторы в Балашихе напомнили об ответственности за нетрезвое вождение

Согласно статье 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возможны серьезные санкции, включая лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортным средством на три года.

Кроме того, инспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную часть по телефону: 8 (495) 521-99-02 о водителях, которые ведут себя неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

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