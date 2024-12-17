17 декабря 2024, 19:03

Инспекторы со сказочными героями провели профилактическую акцию в Одинцове

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Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцово организовали интересную профилактическую акцию, в ходе которой вместе со сказочными персонажами в ярких и красочных костюмах напомнили жителям и гостям города о важности соблюдения правил дорожного движения. Мероприятие, проведенное на центральной площади, было направлено как на взрослых, так и на детей.

Представители Госавтоинспекции Московской области активно взаимодействовали с участниками, объясняя ключевые аспекты дорожной безопасности и акцентируя внимание на правилах перехода проезжей части.

Полицейские подчеркнули значимость использования фликеров, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости, что может значительно повысить безопасность пешеходов на дороге. Каждый, кто принял участие в акции, имел возможность не только освежить свои знания о правилах дорожного движения, но и получить в качестве подарка световозвращающую ленту, что еще раз напоминает о необходимости заботиться о своей безопасности на дорогах.

Одинцово ПДД Водители
17 декабря 2024, 19:06
Делегация Узбекистана посетила МОНИКИ для обмена опытом
МОНИКИ им. Владимирского
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Делегация из Узбекистана посетила МОНИКИ имени Владимирского в рамках своего визита в Россию. Главная цель посещения — изучение передовых медицинских практик и технологий, применяемых в институте.

Во время визита представители делегации ознакомились с работой приемного отделения, операционного блока, оснащенного современным оборудованием, а также посетили медицинский аккредитационно-симуляционный центр, где врачи и ординаторы могут отрабатывать свои навыки.

Директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев отметил, что обмен опытом и знаниями с коллегами из Узбекистана имеет ключевое значение для развития медицинских технологий и укрепления международного сотрудничества.

Он добавил, что такая практика позволяет перенимать лучшие методы друг у друга и выразил радость от возможности делиться опытом с уважаемыми партнерами.

Изучая институт, гости также посетили отделение телемедицинских технологий и научный отдел, где они увидели современные лаборатории, включая микробиологическую лабораторию, открывшуюся в 2024 году.

Делегаты познакомились с ведущими научными сотрудниками института и узнали о последних разработках. Этот визит продемонстрировал возможности и достижения здравоохранения Московской области.

Здравоохранение Медицина Узбекистан
17 декабря 2024, 18:35
Победителей конкурса «Мой добрый бизнес» наградили в Подмосковье
центр «Мой бизнес» Московской области
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Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» прошла в Подмосковье. Участники из Московской области подали 30 заявок в этом году.

В ходе мероприятия ведущие объявили победителей в шести номинациях, которые получили дипломы и памятные подарки. Лауреаты будут представлять Московскую область на федеральном уровне конкурса.

Победителями регионального этапа стали: Владимир Гвоздев с проектом по социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие», Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в категории «Добрая мама», а также другие жители Московской области.

Конкурс «Мой добрый бизнес» предназначен для обнаружения лучших практик социального предпринимательства среди малых и средних предприятий и некоммерческих организаций. Он направлен на поддержку инновационных идей и развитие корпоративной социальной ответственности.

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области конкурсы
17 декабря 2024, 18:24
Праздник «Парки. Баранки» прошел в Дмитровском округе
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В парке «Сосновый бор» и парке имени Лямина состоялась областная программа «Парки. Баранки», которая подарила жителям и гостям Дмитровского округа атмосферу праздника и радости. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

В парке «Сосновый бор» посетителей встречали вокальные ансамбли, исполняя любимые новогодние песни, которые создавали теплую и сказочную атмосферу зимнего праздника.

В Яхроме, в парке имени Лямина, для гостей выступали задорные коллективы ЦКР «Яхромский». Они подарили всем присутствующим яркий концерт с эстрадными и народными песнями, интересными викторинами и веселыми музыкальными играми.

«Программа „Парки. Баранки“ погрузила жителей и гостей округа в культурную атмосферу и подарила предновогоднее настроение! Мы продолжаем поддерживать замечательные традиции „Зимы в Подмосковье“. Впереди нас ждет еще множество увлекательных мероприятий», - отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Посетителей парков угощали ароматным горячим чаем из настоящего самовара, а также сушками и баранками, что добавило мероприятию особого уюта. Гости с удовольствием участвовали в конкурсах, водили хороводы, танцевали и делали памятные фотографии на фоне зимних декораций.

Программа «Парки. Баранки» стала прекрасным началом череды праздничных мероприятий в Дмитровском округе, зарядив всех участников позитивной энергией и новогодним настроением.

Праздники Дмитров Парки
17 декабря 2024, 17:46
Церемония принятия присяги прошла в учебном центре в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Мероприятие состоялось в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ. Солдат поздравил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Руководитель муниципалитета, обращаясь к молодым людям, отметил, что они перешагнули важный жизненный рубеж. «Дав присягу на верность России, вы стали ее солдатами, защитниками Отечества», - сказал Иван Курданин.

Более 400 новобранцев, которые после осеннего призыва проходят службу в учебном центре, торжественно принесли присягу. Разделить с ребятами этот торжественный момент приехали их родные и друзья из разных уголков страны.

Для гостей после завершения церемонии устроили показательные выступления служебных собак, которых обучают в центре. Четвероногие бойцы со своими наставниками показали настоящее боевое шоу.

Собаки Армия Дмитров

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