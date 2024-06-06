Инспекторы провели более 200 проверок на стройках Подмосковья в мае

За месяц в Подмосковье провели 240 проверок на стройках, 47 лицензионных контролей многоквартирных домов и пять контролей продажи алкоголя. При этом в регионе сохраняется преобладание профилактических мер над очными визитами. Так, в мае надзорные органы провели 3,1 тысячи предупреждающих мероприятий.

«Речь идет, в первую очередь, о профивизитах - 434, и выдаче предостережений - 2 757. При этом наибольшее количество предостережений - 1087, выдано перевозчикам такси», - добавили в министерстве.

Подать заявку на профвзит можно через «Госуслуги».

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