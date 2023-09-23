Инспекторы Подмосковья выявили нарушения земельного законодательства в 7 округах

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«Некоторые думают, что если на землю никто не претендует, то она ничья. Но это не так! У земли есть частный собственник, либо она находится в собственности государства, либо в неразграниченной собственности», - уточнили в ведомстве.

В Балашихе местный житель установил забор на чужом участке. Это называется самозахватом. В итоге он исправил нарушение, перераспределив землю.

Также самовольно занятую территорию освободили в Егорьевске и Пушкино. Также считается нарушением заросшие борщевиком территории. Такие прецеденты выявили в Жуковском, Талдоме и Павловском Посаде. В Талдоме из бурьяна заготовил сено.

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