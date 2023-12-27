Инспекторы ГЖИ проследили за ремонтом подвалов в Жуковском и Одинцове

Ранее жители дома № 5 на улице Туполева в Жуковском пожаловались на неудовлетворительное состояние подвала и коммуникаций, находящихся в нем. По словам заявителей, в доме прохудились все трубы, включая ливневую канализацию.

Инспекторы потребовали от УК «Наукоград» разобраться в ситуации. Все необходимые работы выполнили в оговоренные с заявителем сроки. Такую же ситуацию решила управляющая компания «Одинцовская теплосеть» в доме № 36 на территории санатория «Поречье».

«Подвал многоквартирного дома - это стратегически важное помещение, где, как правило, расположены системы жизнеобеспечения всего дома. И существующие правила обязывают УК содержать подвалы сухими, чистыми, вентилируемыми и освещенным», - подчеркнула Федина.

Отмечается, что нормативный температурно-влажностный режим предполагает температуру не ниже +5 градусов, а влажность - не выше 60%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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