Инспекторы ГЖИ проконтролировали ремонт перил в 38 подъездах Подмосковья с начала года
Специалисты Государственного жилищного надзора проконтролировали ремонт ограждающих перил и поручней в подъездах Подмосковья. Всего с начала года они выполнили 38 заявок, поступивших от жителей региона.
Больше всего обращений поступило от жителей Красногорска и Люберец. По сравнению с аналогичным периодом количество жалоб в данной категории снизилось на 42%.
ГЖИ напоминает, что при обнаружении дефектов перил необходимо сообщить о проблеме в управляющую компанию или в ЕДС МО по телефону: 8 (800) 350-84-13, доб. 236.
Сотрудники управляющей организации обязаны обработать заявку в течение 24 часов и исполнить ее в установленные регламентом сроки. После завершения всех работ их качество будет согласованно с заявителем.
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