Инспекторы ГЖИ проконтролировали ремонт перил в 38 подъездах Подмосковья с начала года

Больше всего обращений поступило от жителей Красногорска и Люберец. По сравнению с аналогичным периодом количество жалоб в данной категории снизилось на 42%.

ГЖИ напоминает, что при обнаружении дефектов перил необходимо сообщить о проблеме в управляющую компанию или в ЕДС МО по телефону: 8 (800) 350-84-13, доб. 236.

Сотрудники управляющей организации обязаны обработать заявку в течение 24 часов и исполнить ее в установленные регламентом сроки. После завершения всех работ их качество будет согласованно с заявителем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».