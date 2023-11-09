Инспекторы ГУСТ в Подмосковье провели около тысячи консультаций по телефону в октябре

Турнир по бильярдному спорту среди общественных организаций прошел в Мытищах

Финал соревнований по бильярдному спорту за кубок главы округа прошел в Мытищах. Участниками турнира стали представители общественных организаций.

На турнире выступили представители Общественной палаты, водно-спортивного клуба «Дубрава», Союза добровольцев Донбасса, Союза армян, Союза таджиков, Совета ветеранов округа, казачьего общества, а также волонтерского движения «Круги добра» и организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Кубок по бильярдному спорту - это реализация одной из инициатив, которую мы озвучили на совместной встрече представителей нашего отделения с Юлией Купецкой этим летом. Сегодняшнее мероприятие смогло сплотить представителей всех активных общественных объединений городского округа», - рассказал председатель местного отделения организации «Опора России» Роман Коробейкин.

Победителем турнира стал Евгений Яценко из физкультурно-спортивной федерации парусного и других водных видов спорта городского округа Мытищи.

«В бильярд я играл в молодости и даже стал мастером спорта. А потом мне пришлось прерваться на 19 лет. Снова решил взять кий в руки по просьбе коллег, которые знают о моем увлечении. И я не смог им отказать», - рассказал Евгений.

Также на мероприятии прошло торжественное награждение членов общественных организаций. Активистам вручили почетные грамоты главы, Совета депутатов городского округа Мытищи и Московской областной Думы.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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