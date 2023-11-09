Инспекторы ГУСТ в Подмосковье провели около тысячи консультаций по телефону в октябре
Инспекторы ГУСТ Подмосковья ежедневно проводят телефонные консультации для жителей. Только в октябре они отработали свыше тысячи заявок таким способом.
«Горячая линия ГУСТ позволяет сообщить о нарушениях в содержании территорий, а также получить консультацию по вопросам законодательства. Отличительная особенность: вы сразу попадаете на человека, в ГУСТ не подключен робот - у нас исключительно живое общение», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Больше всего вопросов за указанный период касались локальной уборки и сброса мусора вне мест накопления. Помимо этого, инспекторы разъясняли жителям тонкости законодательства. Аипова отметила, что не всегда консультации могут решить проблемы жителей. В таких случаях их просят оставить контактный номер для дальнейшей проработки вопроса.
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