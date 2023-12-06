Инспекторы ГУСТ решили почти 23 тысячи проблем жителей на «Доброделе» в ноябре

Читайте нас в:

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в ноябре инспекторы решили 816 проблем с уборкой во дворах и ответили на 2,3 тысячи сообщений о работе систем освещения.

«Портал также дает возможность оказаться в роли народного инспектора: очевидцы парковки возле контейнерных площадок могут привлечь нарушителей к ответственности - в ноябре зафиксировано 197 случаев», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что в ноябре инспекторы решили 1,9 тысячи проблем жителей Одинцова, 1,4 тысячи - Красногорска, свыше 1,3 тысячи - Ленинского и Балашихи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».