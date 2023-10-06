Инспекторы ГУСТ решили более 37 тысяч вопросов на «Доброделе» в сентябре
В сентябре инспекторы ГУСТ решили более 37 тысяч обращений жителей Подмосковья на «Доброделе». На портале можно не только оставить жалобу, но и задать вопрос по интересующей тематике, участвовать в голосованиях, а также оценить качество работы ответственных организаций.
«В сентябре команда ГУСТ совместно с ответственными сотрудниками муниципалитетов помогла решить 37543 вопросов по тематике содержания территорий», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
По ее словам, больше всего заявок касались уборки тротуаров, газонов и проездов, приведения в порядок контейнерных площадок, кронирования деревьев, а также восстановления освещения на улицах. В Электрогорске, Серебряных Прудах и Шаховской количество жалоб было минимальным.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
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