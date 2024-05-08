Инспекторы ГУСТ рассмотрели 13 тысяч обращений в апреле

Чаще всего жители региона обращаются по электронной почте. Этот способ удобен, так как официальные ответы сохраняются и доступны для просмотра. Еще один популярный способ - горячая линия. Операторы отвечают на звонки и предоставляют разъяснения.

В ГУСТ Московской области уточнили, что инспекторы не только контролируют устранение недостатков, но и регулярно анализируют обращения, что позволяет определить, где требуется пересмотреть подход к содержанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».