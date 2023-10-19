Инспекторы ГУСТ проверят в выходные готовность коммунальных служб Подмосковья к зиме

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Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в смотре примут участие все организации, работающие в коммунальной сфере. Это управляющие компании, муниципальные учреждения, ресурсоснабжающие организации, дорожные и аварийные службы.

«Совместно с коллегами из ГЖИ, Минэнерго, КТЦ, Минблага и МинЖКХ проверим весь спектр необходимых элементов для комфортной зимы: состояние техники, количество специалистов комплексной уборки, инвентаря, а вот аварийным службам необходимо будет презентовать специализированное оборудование для устранения чрезвычайных ситуаций», - сказала она.

После проверок ведомство заполнит акт о том, что коммунальные организации прошли экзамен. При выявлении недочетов будет организовала пересдача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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