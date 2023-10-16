Инспекторы ГУСТ проверили мусорные площадки в Чехове после обращений жителей

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«Инспекторы нашего территориального отдела № 36 отреагировали оперативно: под их контролем коммунальная служба устранила все замечания. Для того, чтобы не допускать повторных нарушений, по данному адресу мы регулярно проводим проверки», - рассказала руководитель ГСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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