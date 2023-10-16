Инспекторы ГУСТ проверили мусорные площадки в Чехове после обращений жителей
С начала 2023 года жители Чехова попросили убрать навалы мусора на контейнерных площадках. После этого коммунальщики привели в порядок площадки вблизи домов № 14, 21, 23 на улице Земская, сообщили в Главном управлении содержания территорий Подмосковья.
«Инспекторы нашего территориального отдела № 36 отреагировали оперативно: под их контролем коммунальная служба устранила все замечания. Для того, чтобы не допускать повторных нарушений, по данному адресу мы регулярно проводим проверки», - рассказала руководитель ГСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Посетить офис в Чехове можно по адресу: улица Чехова, 33.