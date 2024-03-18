Инспекторы ГУСТ провели свыше 300 профилактических мероприятий за зиму в Подмосковье

Как рассказали в ГУСТ, за зиму инспекторы провели 396 профилактических мероприятий, в том числе 203 консультации. Инспекторы оформили 93 предупреждения.

«Отмечу, что нашей целью не является наложение штрафов или приостановление деятельности, главное - научиться взаимодействовать для того, чтобы территории оставались чистыми и ухоженными», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.

В ГУСТ добавили, что консультации оказались особенно популярны в Подольске. Там организации интересовались вопросами, связанными с уборкой и сроков обработки заявок в ЕДС.

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