Инспекторы ГУСТ проследят за соблюдением чистоты в Подмосковье в новогодние праздники

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, следить за чистотой общественных пространств особенно важно в праздники, когда будут проходить мероприятия на открытом воздухе.

\"Также будем ежедневно следить, как в муниципалитетах отрабатывают обращения по социально значимым направлениям. Прежде всего, это уборка, удаление наледи на пешеходных дорожках и крышах, вывоз мусора\", - сказала она.

По правилам зимней уборки сначала коммунальщики расчищают входные группы, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, подъезды к мусорным площадкам и парковке. Затем приступают к детским площадкам. Дороги обрабатывают специальными материалами за несколько часов до и через два часа после снегопада Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».