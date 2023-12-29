29 декабря 2023, 15:05

Инспекторы ГУСТ проследят за соблюдением чистоты в Подмосковье в новогодние праздники

Пресс-служба ГУСТ МО
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Сотрудники Главного управления территорий продолжат работу в новогодние каникулы. Дежурные будут следить за работой коммунальных служб.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, следить за чистотой общественных пространств особенно важно в праздники, когда будут проходить мероприятия на открытом воздухе.

\"Также будем ежедневно следить, как в муниципалитетах отрабатывают обращения по социально значимым направлениям. Прежде всего, это уборка, удаление наледи на пешеходных дорожках и крышах, вывоз мусора\", - сказала она.

По правилам зимней уборки сначала коммунальщики расчищают входные группы, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, подъезды к мусорным площадкам и парковке. Затем приступают к детским площадкам. Дороги обрабатывают специальными материалами за несколько часов до и через два часа после снегопада Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Мусор Снегопад
29 декабря 2023, 15:44
Многодетных семей стало на 8 тысяч больше в Подмосковье за год
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За последний год многодетных семей в Московской области стало на восемь тысяч больше. Их число достигло 110 тысяч, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Всего же в многодетных семьях у нас воспитывается более 350 тысяч детей», - добавила министр.

Для таких семей предусмотрели федеральные и региональные меры поддержки. Например, в Московской области семьям дали возможность получить выплату на школьную форму, компенсацию платежей за ЖКУ, социальные карты, электронное удостоверение многодетной семьи и другие льготы.

В этом году выплата на школьную форму составила семь тысяч рублей. Ее получили семьи с низким доходом.

Новый 2024 год объявили в России Годом семьи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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Дети Семья
29 декабря 2023, 15:04
Вероника Сидоренко из Подмосковья стала стотысячной участницей экскурсий Росмолодежи на выставке «Россия»
Пресс-служба программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие»
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Росмолодежь проводит экскурсии «Больше, чем путешествие» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Вероника Сидоренко из Протвина стала стотысячной посетительницей мероприятия.

«Каждый раз перед новогодними праздниками мы выезжаем с семьей в Москву, чтобы посетить различные мероприятия. В этот раз отправиться на ВДНХ меня сподвигла бабушка», - отметила Вероника.

Стотысячной участнице экскурсии вручили памятные подарки от программы «Больше, чем путешествие». По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в рамках программы запустили конкурс среди молодежи «Лидеры региона - 2023».

«Молодые ребята, активно участвующие в общественной, творческой, культурной, спортивной и научной деятельности, рассказали о своих достижениях, и более 350 лучших получили возможность бесплатно съездить в Ярославль, Калугу, Тулу и Рязань», - подчеркнула Швелидзе.

Напомним, ежедневно гостевой центр выставки «Россия» посещают почти четыре тысячи человек. Отсюда начинаются все маршруты, по которым гостей ведут экскурсоводы программы «Больше, чем путешествие» из всех 89 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что гости подмосковного стенда на выставке-форуме «Россия» могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat.

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Выставка-форум «Россия»
29 декабря 2023, 14:45
Глава Солнечногорска передал подарки детям бойца СВО на акции «Елка желаний»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Солнечногорске. Глава округа Константин Михальков исполнил мечты двух детей, отец которых погиб в зоне специальной военной операции.

Константин Михальков вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приехал в гости к Виктории и Гордею. Он подарил ребятам световой стол-планшет для рисования песком и большой радиоуправляемый танк.

«Папа Вики и Гордея - военный, погиб в зоне проведения спецоперации. Взять на себя заботу о семье героя - наша святая обязанность. <…> Вика хочет стать астрономом, когда вырастет. А Гордей планирует пойти по стопам отца и стать военным», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он обсудил с мамой ребят волнующие ее вопросы. Женщина попросила помочь с возведением пристройки к лицею № 8, где она сейчас работает заместителем директора по воспитательной работе. Глава округа поручил проработать вопрос о включении учреждения в государственную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск Новый год
29 декабря 2023, 14:36
Автоинспекторы провели новогодний праздник для школьников в Звенигороде
Unsplash
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Госавтоинспекторы провели праздник для учеников школы № 1 в Звенигороде. Ребят поздравили с наступающим Новым годом и напомнили им о правилах безопасности на дороге.

Юным участникам дорожного движения рассказали, как безопасно переходить проезжую часть и для чего необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. После Дед Мороз и Снегурочка показали представление о правилах дорожного движения.

Также ребята вместе с автоинспекторами нарядили елку игрушками в виде дорожных знаков. Теперь она украсит школу на время зимних праздников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Праздники ПДД Новый год

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