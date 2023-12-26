26 декабря 2023, 17:28

Инспекторы ГУСТ помогли жителям решить свыше 430 проблем через «Добродел» с начала года

ГУСТ МО
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Инспекторы Главного управления содержания территорий решили более 430 тысяч проблем жителей на портале «Добродел» с начала года. Самыми активными пользователями оказались жители Одинцова, Балашихи и Красногорска.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, всего с начала года инспекторы решили 430,9 тысячи проблем жителей. Многие обращения носили сезонный характер.

«Например, в зимний период инициативные граждане чаще всего обращали внимание на несвоевременную уборку снега - сформировано свыше 10,8 тысячи ответов. Весной и летом больше всего сообщений, более 12,3 тысячи, касалось покоса газонов, осенью - работы уличного освещения, предоставили 21,8 тысячи решений», - сказала она В этом году инспекторы решили более 31 тысячи вопросов жителей Одинцова, 29 тысяч - Балашихи, 26 тысяч - Красногорска, 25 тысяч - Химок. Большую активность также проявили пользователи из Люберец, Мытищ, Подольска, Королева, Пушкино, Ленинского и Раменского округов.

«Наши сотрудники стараются дать максимально информативный ответ: мы обозначаем сроки решения задачи, по результатам выполнения прикладываем фото и видеоматериалы. Такой подход продвигаем и в городские округа. Так, в этом году провели семинар по стратегии сокращения обращений граждан, а также „мастер-классы“ на местах: помогли оптимизировать работу с порталом специалистам муниципальных ЦУР из Чехова, Лобни, Химок, Ленинского, Балашихи», - добавила Светлана Аипова.

В этом году функционал портала стал еще более умным. Так, определить суть проблемы по фото и описанию, а затем направить его ответственному ведомству помогает искусственный интеллект.

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Благоустройство Добродел
26 декабря 2023, 17:29
Снос аварийного здания у бывшей ткацкой фабрики начался в Павловском Посаде
Алёна Притула
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В Павловском Посаде начался снос аварийного зданий в районе, который местные называют «Париж». Дом, известный как «казарма № 2», расселили еще в 70-х годах прошлого века и давно признали аварийным

За долгие годы дома сильно обветшали. Жителей из «казармы № 2» расселили еще в 1970-х, а здание долгое время пустовало.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Перед началом работ демонтировали окна и лестницы. Сейчас на объекте активно работает техника. Весь мусор вывозят на утилизацию.

В трех соседних зданиях, названных «казармами» из-за близости к ткацкой фабрике, могли проживать около двух тысяч человек. Дома построили в начале XX века для рабочих франко-русской текстильной фабрики «Париж». После революции предприятие национализировали, а в 1998 году объявили банкротом.

У ограждений собираются местные жители, в том числе Ирина Коркина-Гаврилина. Она провела в этом доме детство и пришла с ним проститься. Ирина часто вспоминает праздники в «казарме», которые отмечали сообща в коридорах.

«Аварийное здание принадлежит Павлово-Посадскому техникуму, ранее здесь располагалось общежитие. Вот уже несколько лет оно не используется, более того, находится в аварийном состоянии и расположено вблизи жилых домов. Поэтому и решили его снести», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Недвижимость Павловский посад
26 декабря 2023, 17:28
Специалисты технадзора осмотрели объекты капремонта Подмосковья 16 тысяч раз в этом году
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С начала года специалисты УТНКР совершили свыше 16 тысяч выездов на объект капитального ремонта Московской области. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Они осмотрели 39 объектов министерства, 43 объекта здравоохранения и еще 38 образовательных учреждения. Работы выполнили в рамках проектов «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами», «Здравоохранение Подмосковья» и «Образование Подмосковья».

Больше всего объектов, где уже доделали капремонт, стал Воскресенск, на втором месте оказалась Руза, далее - Солнечногорск, Истра и Коломна.

«ГБУ МО „УТНКР“ решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства», - уточнили в министерстве.

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ЖКХ Ремонтные работы
26 декабря 2023, 17:20
Подмосковного подрядчика «Лесинфо» внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Комитет лесного хозяйства Московской области
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В декабре управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области на два года включило ООО «Лесинфо» в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом рассказал председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

Ведомство заключило с компанией госконтракт. Подрядчик обязался ухаживать за молодняком в Наро-Фоминском лесничестве. Работы выполняли в рамках проекта «Экология».

«Согласно контракту, работы соответствующего качества ООО „Лесинфо“ должно было проводить в заявленных объемах и в установленные сроки. Однако работы выполнены не были», - уточнили в комитете.

В итоге ведомство расторгло договор и потребовало уплату неустойки.

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Экология
26 декабря 2023, 17:17
Свыше тысячи миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Подмосковья с начала года
Пресс-служба Домодедово
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С начала года в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 1093 миллиарда рублей. Это 96,1% от установленного годового плана.

Как рассказали министерстве финансов Подмосковья, основными доходными источниками стали налоги. Так, по НДФЛ поступило 353 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций - 323 миллиарда рублей, по специальным налоговым режимам - 81 миллиард, а по налогу на имущество организаций - 53 миллиарда. Объем других доходов составил 59 миллиардов рублей.

При этом расходы консолидированного бюджета составили 979 миллиардов рублей. Из них 772 миллиардов направили на исполнение 19 государственных программ. Так, 168 миллиардов рублей. выделили на программу «Образование», 130 миллиардов - на «Здравоохранение», 112 миллиардов - на «Социальную защиту населения Московской области» и 66 миллиардов - на «Строительство объектов социальной инфраструктуры». по сравнению с таким же периодом прошлого года их финансирование выросло на 68 миллиардов.

В ведомстве добавили, что непрограммные расходы бюджета с начала этого года составили девять миллиардов рублей.

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Доходы Налоги Экономика

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