Инспекторы ГУСТ помогли пенсионеру из Дубны расчистить тропинку к дому от снега

Мужчина проживает в частном секторе на улице Спортивной. Он регулярно расчищает придомовую территорию от снега. Инспекторы навестили подопечного после очередной метели и навели порядок во дворе.

В подмосковном ГУСТ добавили, что команда также участвует в жизни пансионата «Ногинский» в Богородском городском округе. В нем также проживают люди преклонного возраста.

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