Инспекторы ГУСТ Подмосковья провели более 2,5 тысячи профилактических мероприятий летом

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«Консультирования перед зимним сезоном в самом разгаре, но летом мы уже провели 2,5 тысячи профилактическое мероприятие. В июне - 1,1 тысячи, в июле - 711, а в августе - 762», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, больше всего такой формат взаимодействия был популярен в Ступине, Егорьевске и Подольске. Правовое управление ГУСТ также ежемесячно проводит вебинары с бизнесом, анонсы мероприятий доступны на официальном сайте ведомства.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители.

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