Инспекторы ГУСТ Подмосковья проконтролировал ремонт почтовых ящиков в 15 МКД в феврале

В случае необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъездах обязанность по выполнению данных работ лежит на плечах управляющей компании. Только в феврале в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 37 заявок в категории «Требуется ремонт почтовых ящиков», причем наибольшее количество обращений поступило из Балашихи.

По информации ГУСТ МО, более 15 заявок уже отработаны, а остальные будут выполнены в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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