20 февраля 2024, 18:44

Инспекторы ГУСТ Подмосковья призвали жителей не бросать автомобили во дворах

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ГУСТ Московской области призывает жителей не оставлять бесхозные автомобили во дворах. Они не только портят внешний вид территории, но и препятствуют своевременной уборке территорий от снега и мусора.

«В зимнее время все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее очистить территорию от снега и наледи. Однако во дворах часто встречаются автомобили, которые долго не используются, стали участниками ДТП или просто забыты своими хозяевами», - подчеркнула руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

В случае, если жители обнаружили брошенный автомобиль, об этом следует сообщить в специальную комиссию при администрации округа. Если владельца транспортного средства не найдут, его смогут эвакуировать на спецстоянку в судебном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Машины
20 февраля 2024, 18:19
Пробки в Подмосковье увеличились до 6 баллов к вечеру 20 февраля
Минтранс МО
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Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила шесть баллов вечером 20 февраля. В Минтрансе региона сообщили, где образовались основные заторы.

К вечеру пробки образовались на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе. Есть заторы также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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Пробки Дороги Водители
20 февраля 2024, 17:56
Живущая в Воскресенске электросварщица с 40-летним опытом поделилась историей выбора неженской профессии
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Надежда Лаврентьева, жительница Воскресенска, на протяжении 43 лет трудится на должности электросварщика ручной сварки. В филиале «Газпром теплоэнерго МО», где она работает, Надежде доверяют выполнение самых сложных задач.

Надежда рассказывает о своем нестандартном выборе: изначально она мечтала стать медиком, но не смогла поступить в училище. В результате она выбрала профессию электросварщика, обучившись в среднем профессиональном-техническом училище № 15 Воскресенска. О своем выборе Надежда ни разу не пожалела, несмотря на физические трудности и работу в любую погоду.

В январе этого года Надежда принимала активное участие в монтаже и запуске пяти передвижных блочно-модульных котельных в Воскресенске. Тогда благодаря слаженной работе специалистов удалось наладить стабильное теплоснабжение микрорайонов Цемгигант и Лопатинский.

Работа в мужском коллективе для Надежды скорее является преимуществом. Она ценит добродушие и отзывчивость своих коллег, с которыми ей легко работать. По словам сварщицы, такая атмосфера и поддержка коллектива являются залогом успешной работы.

За свой долгий и плодотворный труд Надежда Лаврентьева была отмечена рядом наград, включая медаль «В память 850-летия Москвы», почетную грамоту и почетный знак главы Воскресенского муниципального района. В 2017 году ее труд был удостоен почетной грамоты губернатора Московской области за высокий профессионализм и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона.

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Воскресенск
20 февраля 2024, 17:55
Навалы мусора убрали с 44 контейнерных площадок в Подмосковье за сутки
Главное управление содержания территорий Московской области
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За сутки коммунальные службы Подмосковья привели в порядок более 40 мусорных площадок. Ранее там выявили скопление отходов в прилегающей зоне.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, специалисты постоянно следят за состоянием контейнерных площадок. Они проверяют, когда проводят уборку территории и подъездов, чтобы мусоровоз мог добраться до баков.

За день коммунальщики привели в порядок 44 площадки, где выявили скопление отходов.

«Мусор не украшает территорию и доставляет дискомфорт жителям, поэтому такие нарушения сразу же устраняются. Например, в Дзержинском навалы убрали на 10 локациях», - отметили в ведомстве.

В ГУСТ призвали жителей не парковаться возле контейнерных площадок, чтобы не мешать проезду спецтехники. Обратиться по вопросам содержания дворов жители могут напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов ведомства доступны по ссылке.

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Мусор
20 февраля 2024, 17:54
Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за сутки
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ГУСТ Московской области контролирует содержание контейнерных площадок. Только за сутки в Подмосковье привели в порядок более 40 объектов — проверили своевременность уборки и доступность подъезда к бакам.

В ГУСТ МО уточнили, что жителям следует быть внимательными и не оставлять автомобили в узких проездах или вблизи контейнерных площадок - это создает трудности для проезда спецтехники.

Жители Московской области могут обратиться по всем вопросам содержания общественных пространств напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов находятся на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Погода Мусор

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