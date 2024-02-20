Инспекторы ГУСТ Подмосковья призвали жителей не бросать автомобили во дворах

«В зимнее время все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее очистить территорию от снега и наледи. Однако во дворах часто встречаются автомобили, которые долго не используются, стали участниками ДТП или просто забыты своими хозяевами», - подчеркнула руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

В случае, если жители обнаружили брошенный автомобиль, об этом следует сообщить в специальную комиссию при администрации округа. Если владельца транспортного средства не найдут, его смогут эвакуировать на спецстоянку в судебном порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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