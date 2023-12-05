Инспекторы ГУСТ назвали самые частые темы жалоб в Подмосковье в ноябре

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, после выявления нарушений коммунальным службам дают время на их устранение. Если они не укладываются в сроки, то получаю штраф.

«Цифровой метод отлично дополняет классические инспекции - сотрудники могут контролировать содержание пространств не только находясь на местах, но и дистанционно. В ноябре через камеры „Безопасный регион“ зафиксировали 2 266 недочетов. Из них 263 случая - переполненные урны, 141 - мелкий мусор на территории, 100 - снег на тротуаре», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что всего в ноябре сформировали 424 штрафа на сумму 7,6 миллиона рублей. Из них 26 постановлений на 28 тысяч рублей выписали в Орехово-Зуеве, 16 на 445 тысяч - в Коломне и 15 на 260 тысяч - в Дубне.

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