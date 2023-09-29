Инспекторы ГУСТ напомнили об оцифровке дворов новостроек в Подмосковье

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Замглавы Главного управления содержания территорий Никита Анашкин подчеркнул, что необходимо внести в цифровую систему СКПДИ дворы новостроек, появившихся в Подмосковье с 2019 по 2023 годы. Это позволит определить зоны ответственности за их уборку. К этому дню полностью с задачей справились 19 муниципалитетов из 33.

«Не видим динамику в Красногорске, Пушкинском, Дзержинском, Коломне. Остальным коллегам необходимо оперативно включиться в работу», - отметил Анашкин.

Также на совещании обсудили разработку маршрутов для уборочной техники в холодное время года. Это один из критериев готовности к зимнему периоду.

ГУСТ еженедельно контролирует устранение дефектов благоустройства с подтверждением в системе СКПДИ. На прошлой неделе устранили 670 замечаний, рассказал замглавы ведомства.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители Подмосковья.

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