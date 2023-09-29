Инспекторы ГУСТ напомнили об оцифровке дворов новостроек в Подмосковье

29 сентября 2023, 11:16
ГУСТ МО
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На еженедельном совещании ГУСТ с руководителями муниципалитетов Подмосковья обсудили ход подготовки к зимнему периоду и оцифровку новых дворов. Это нужно для определения зон ответственности.

Замглавы Главного управления содержания территорий Никита Анашкин подчеркнул, что необходимо внести в цифровую систему СКПДИ дворы новостроек, появившихся в Подмосковье с 2019 по 2023 годы. Это позволит определить зоны ответственности за их уборку. К этому дню полностью с задачей справились 19 муниципалитетов из 33.

«Не видим динамику в Красногорске, Пушкинском, Дзержинском, Коломне. Остальным коллегам необходимо оперативно включиться в работу», - отметил Анашкин.

Также на совещании обсудили разработку маршрутов для уборочной техники в холодное время года. Это один из критериев готовности к зимнему периоду.

ГУСТ еженедельно контролирует устранение дефектов благоустройства с подтверждением в системе СКПДИ. На прошлой неделе устранили 670 замечаний, рассказал замглавы ведомства.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители Подмосковья.

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ЖКХ
Производитель медицинского оборудования в Дубне начал переговоры об экспорте в Индонезию
23 октября 2023, 17:57
«ВестМедГрупп»
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Оборудование компании «ВестМедГрупп» из ОЭЗ «Дубна» привлекло внимание участников международной выставки Indonesia Hospital Expo в Джакарте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

С 18 по 21 октября в столице Индонезии проходила медицинская выставка с участием производителей из стран АСЕАН, Китая, Японии и других государств.

Подмосковная компания продемонстрировала на выставке универсальные системы жизнеобеспечения пациентов, а также медицинские газовые системы, светильники и другое оборудование собственного производства.

По итогам выставки продукцию «ВестМедГрупп» разместили в шоу-руме российской дипломатической миссии в Индонезии. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами о поставках оборудования в медучреждения республики.

Поддержку подмосковной компании в участии в зарубежной выставке оказал региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он предоставляет экспортерам услуги по продвижению продукции на внешние рынки в рамках национальных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал увеличить товарооборот региона и Китая. Ранее этот показатель достиг 200 миллиардов долларов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Дубна Индонезия
Жителям Подмосковья напомнили о бонусах при оплате коммуналки онлайн
23 октября 2023, 17:57
Unsplash
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Жители Московской области при онлайн-оплате счетов ЖКХ могут стать участниками программы «Коммунальный бонус». С 23 по 29 октября включительно им будет предоставлен свободный доступ к подаркам и скидкам.

В октябре на странице «Коммунального бонуса» доступно около 90 выгодных предложений от онлайн-гипермаркетов и служб доставки, кинотеатров, образовательных проектов и других сервисов. Отмечается, что количество входов и купонов не ограничено.

Чтобы стать участником программы, необходимо перейти в раздел «Бонусы и акции» и выбрать понравившееся предложение.

Через личный кабинет МосОблЕИРЦ можно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, а также пользоваться сервисом «Умная платежка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о снижении жалоб от жителей Подмосковья на отопление. Он подчеркнул, что после подачи тепла от жителей целого ряда городских округов поступило огромное количество жалоб.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
Монтаж пролетного строения надземного перехода завершился на Лобненском шоссе
23 октября 2023, 17:56
Минтранс Подмосковья
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Надземный пешеходный переход продолжают возводить на Лобненском шоссе в Подмосковье. Рабочие уже завершили монтаж пролетного строения в районе 2-го Северного проезда.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проводили в рамках реконструкции шоссе. Там уже построили надземный переход в районе улицы Промышленной, а также завершают переустройство коммуникаций и ливневой канализации. Полностью все работы закончат во втором квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство
Проект подмосковного комитета по ценам и тарифам победил на всероссийском конкурсе
23 октября 2023, 17:41
Unsplash
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Цифровые проекты Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». Одним из них стал сервис Комитета по ценам и тарифам, помогающий планировать и контролировать исполнение инвестиционных программ.

Как рассказали в комитете, победу в номинации «Лучшая управленческая практика» получил проект «Цифровой сервис планирования и контроля исполнения инвестиционных программ и программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ». Он дает возможность работать в единой информационной системе комитету, Минэнергетики и МинЖКХ Подмосковья. С его помощью ответственные лица получают push-уведомления о приближении срока завершения очередного этапа дорожной карты и ведут отчетность, которая отображается в Центре управления регионом.

Сервис оказался востребованным у всех органов местного самоуправления. После внедрения системы исполнение инвестиционных программ составит не менее 85%, а также увеличится эффективность использования тарифных источников для модернизации системы ЖКХ.

Награждение победителей пройдет 26–27 октября в Новосибирске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы

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