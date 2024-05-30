30 мая 2024, 15:43

Инспекторы ГИМС проверили судовладельцев на Клязьминском водохранилище

Главное управление МЧС России по Московской области
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Инспекторы Центрального инспекторского отделения ГИМС Московской области провели рейд на Клязьминском водохранилище. Патрульные выявили пять нарушений.

«Административные наказания получили судоводители за не прохождение технического освидетельствования, эксплуатацию судна без идентификационных номеров, и нарушение правил безопасности», - рассказал государственный инспектор Александр Летков.

Он добавил, что подобные проверки проводятся регулярно: еженедельно, каждые выходные и праздничные дни на протяжении всего периода навигации.

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Правила Водоемы
30 мая 2024, 16:23
Школу в микрорайоне Сухарево в Мытищах построят к концу года
Министерство строительного комплекса Московской области
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Строительство школы для 1,1 тысячи учащихся продолжается в микрорайоне Сухарево в Мытищах. Подрядчик ведет работы по монтажу фасадных конструкций и устройству инженерных сетей.

«На площадке 20 рабочих. Ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, установке окон», - уточняется в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании школы обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, а также спортивный и актовый залы. Помимо этого, школьникам будет доступна библиотека с медиатекой.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Образование». Завершить строительство школы планируется до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила Водоемы
30 мая 2024, 16:22
Школьников Подмосковья пригласили на конкурс интерактивных фотоальбомов
Медиасток.рф
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Онлайн-конкурс интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» имени Евгения Халдея стартовал в России. Школьники и студенты Подмосковья смогут побороться за главные награды мероприятия.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что конкурс проводится в рамках проекта «Без срока давности». Сначала пройдет отборочный тур, лучшие участники которого выйдут на заключительный, федеральный этап.

На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные работы школьников, учащихся техникумов, колледжей и вузов. Работать можно группой до трех человек. Интерактивные фотоальбомы нужно отправить через специальную форму до 1 октября.

Победители и лауреаты получат дипломы, а их работы включат в специальный альбом. Узнать больше о конкурсе и его условиях можно на странице проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники конкурсы
30 мая 2024, 16:15
Мороженое раздадут посетителям парков в Химках ко Дню защиты детей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Юные жители городского округа Химки смогут угостится бесплатным мороженым. Акция пройдет в парках округа пройдет в преддверии Дня защиты детей.

Летние сладости будут раздавать 31 мая в сквере «Юбилейный» в 15:45, а 1 июня с 12:00 - в парках имени Толстого и Величко, а также в «Подрезково» и «Экоберег». Получить бесплатное мороженое и попкорн в парке «Дубки» можно будет 1 июня в 13:00.

Напомним, что в преддверии Дня защиты детей в Химках запланированы масштабные фестивали, концерты, конкурсы и мастер-классы. Праздничная программа охватит все микрорайоны округа.

Дети Химки Фестивали Парки
30 мая 2024, 16:13
Набережную в Павшинской Пойме Красногорска благоустроят к концу августа
Министерство благоустройства Московской области
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Набережную в микрорайоне Павшинская Пойма в городском округе Красногорск благоустроят в этом году. Там построят пешеходный мост через реку Баньку.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В регионе появятся шесть новых набережных. Работы пройдут по программе „Формирование комфортной городской среды“ в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“» - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На набережной для любителей бега проложат беговую дорожку, а у реки построят амфитеатр и зоны отдыха. Работы завершат к концу августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Благоустройство

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