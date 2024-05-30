Инспекторы ГИМС проверили судовладельцев на Клязьминском водохранилище
Инспекторы Центрального инспекторского отделения ГИМС Московской области провели рейд на Клязьминском водохранилище. Патрульные выявили пять нарушений.
«Административные наказания получили судоводители за не прохождение технического освидетельствования, эксплуатацию судна без идентификационных номеров, и нарушение правил безопасности», - рассказал государственный инспектор Александр Летков.
Он добавил, что подобные проверки проводятся регулярно: еженедельно, каждые выходные и праздничные дни на протяжении всего периода навигации.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».