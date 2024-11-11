Инспекторы ГИБДД в Балашихе исполнили мечту 4-летнего мальчика

В День сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, инспекторы ГАИ провели для Арсения увлекательную экскурсию, на которой показали, как проходит их работа. Мальчику продемонстрировали служебные автомобили, экипировку и работу с различными техническими средствами.

\"Выражаю огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции «Балашихинское» за то, что в свой профессиональный праздник вы осуществили мечту моего сына, познакомили его с работой автоинспекции, показали ему патрульный автомобиль и даже прокатили его\", - рассказала мама мальчика Наталья Захарова.

День сотрудника органов внутренних дел был установлен в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года, а его история уходит корнями в День советской милиции, утвержденный в 1962 году. Праздник отмечается в день принятия 10 ноября 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам \"О рабочей милиции\", что ознаменовало начало законодательного оформления милиции в России.

Экскурсия для Арсения не только позволила ему узнать больше о работе ГАИ, но и укрепила его мечту о службе в органах правопорядка. Этот случай подчеркивает важность создания положительного имиджа правоохранительных органов среди молодежи и поддержки детских мечт.

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