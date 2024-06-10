Инспекторы ГИБДД напомнили студентам подмосковного колледжа «Энергия» ПДД
Сотрудники ГИБДД прочитали цикл лекций студентам подмосковного колледжа «Энергия» о правилах поведения на дороге. Встречи прошли в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребятам рассказали о правилах безопасности на дорогах в качестве пешехода, а также при поездках на личном и общественном транспорте.
Кроме того, в каждом подразделении колледжа для студентов провели викторину на знание ПДД - ребята показали высокий уровень подготовки.
Особенное внимание инспекторы уделили недопустимости использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе через дорогу, а также напомнили об ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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